Mieux choisir sa taille de vêtement grâce à des cabines d'essayage virtuelles

En quelques secondes, les mesures de notre corps sont enregistrées dans l’ordinateur, au millimètre près. Il est ensuite créé en trois dimensions sur un logiciel. Notre corps en 3D nous aidera à choisir notre taille de vêtement, sans le porter. "L’objectif c’est que le client ne doit plus se soucier de choisir la bonne taille lors d’un achat en ligne. Il faut pouvoir lui dire : 'Cette taille vous ira comme ceci, ce sera serré à tel endroit, ce sera flottant à tel endroit…', énumère-t-il. Comme ça, il ne doit pas se soucier de renvoyer quelque chose. On enlève tous ces aspects stressants de la vente en ligne, des produits de mode."

Non, ce ne sont pas des images de science-fiction. Nous avons testé pour vous ce scanner 3D qui pourrait être votre future cabine d’essayage. Fini la cabine avec un rideau. Ici, il est question de lasers et d’algorithmes.

Le but : diminuer les retours de colis

Une invention 100% belge qui intéresse déjà de grandes marques telles que Nike, Amazon, ou encore Zalando. Cette cabine 3D, c’est une solution pour choisir la bonne taille, mais surtout pour éviter les retours de colis. "Les retours représentent presque 40% des achats des ventes en ligne de vêtements. Et dans 75% des cas, la cause du retour correspond à une mauvaise taille", justifie Cédric Cauderlier, responsable marketing chez Treedy’s.

Ces chiffres n’étonnent pas l’entrepôt de Veepee à Lot. Les retours de colis, ce n’est pas intéressant pour le vendeur, et encore moins pour l’environnement. Des camions reviennent pour rapporter votre article. Parfois, il est abîmé et doit être revendu moins cher, voire détruit. Et dans l’entrepôt, c’est du travail supplémentaire. C’est le cas ici : Tobias Tousseyn, Country manager Benelux pour la marque, nous montre une palette de cartons. "Ce sont les colis retour d’aujourd’hui qui vont être traités. On ouvre les colis, on vérifie la qualité de chaque produit. Comme vous pouvez le voir ça use beaucoup de cartons. C’est pourquoi on les récupère pour les utiliser une deuxième fois. Ensuite, ils seront remis dans les stocks des retours."

Dans cet entrepôt, 15 à 20 personnes réceptionnent les colis retournés. Des colis qui occupent 30% de la surface de stockage. Des chiffres qui, grâce à la technologie, pourraient diminuer selon Tobias Tousseyn. "On a choisi de faire de la vente en ligne, il est normal de proposer un retour de colis à nos clients puisque les gens n’ont pas encore vu l’article. Mais si on peut innover et faire en sorte de diminuer ces retours, c’est bénéfique pour nous."

Plusieurs avantages

Cette cabine 3D constitue un gain de temps et d’argent, aussi bien pour les consommateurs que pour les vendeurs. Cela aura aussi un impact sur l’environnement, mais pas que. Selon Cédric Cauderlier, le responsable marketing chez Treedy’s, cette technologie pourrait aussi aider les personnes qui ne savent pas se rendre en magasin. "Une partie de la population, par exemple les personnes porteuses d’un handicap, a potentiellement plus de mal à se déplacer en magasin et essayer différents types de vêtements. Le fait d’avoir à leur disposition leurs données morphologiques peut leur permettre d’acheter en ligne et d’essayer d’autres marques. Notre volonté est aussi d’aider ce type de population plus spécifique", se réjouit-il.

La cabine devrait arriver dans les commerces au printemps 2020. D’ici là, si vous souhaitez tester la machine en avant-première, les créateurs recherchent 500 volontaires pour entraîner l’ordinateur jusque fin janvier.