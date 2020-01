Microsoft veut s'offrir une "virginité originelle" en matière de production de CO2

De plus en plus d’entreprises sont sensibilisées à la problématique du changement climatique. Mais Microsoft, la plus grande société de logiciels au monde, veut se distinguer en supprimant son empreinte carbone depuis les origines de l’entreprise, en 1975.

Dans un premier temps, Microsoft (MS-DOS, Windows, Office…) se veut neutre en carbone d’ici 2030 en utilisant de l’énergie verte. Mais la société de Redmond veut aussi rattraper le passé en éliminant tout ce qu’elle a émis au cours de ses 45 ans d’existence, notamment au travers de technologies de captage du CO² ou de la reforestation.

Pari fou, effet d’annonce ou réelle opportunité ?

Est-ce vraiment possible ? Pour Antoine Geerinckx, fondateur de CO² Logic, société qui aide les entreprises à réduire leur empreinte écologique, la réponse est oui. "Techniquement c’est tout à fait réaliste. Evidemment il faut être sûr que les calculs soient corrects. Il faut remonter à 1975 et voir comment les particules de CO2 ont réellement été créées. Je pense que cela sera un peu complexe. Ainsi, il faut déterminer quel était le mixe énergétique de l’époque, à savoir le mélange entre le charbon, le pétrole et le gaz. C’est complexe, mais c’est possible. Si les entreprises s’engagent déjà à faire cela, c’est un énorme pas en avant. Mais aujourd’hui, cela ne concerne encore qu’une petite minorité de sociétés."