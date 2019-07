Micro-plastiques en mer: une pollution venue des fleuves

Nous déversons chaque année 8 millions de tonnes de plastique dans nos océans. Une pollution d’origine terrestre qui s’écoule via les fleuves et les rivières. Mais d’où proviennent exactement ces déchets ? Sous quelles formes et quelles tailles arrivent-ils en mer ? Et quels impacts ont-ils sur la biodiversité marine ? Ce sont les questions auxquelles la Fondation Tara Océans va tenter de répondre au terme de sa mission plastique 2019. Une recherche de 6 mois qui va l’emmener à l’embouchure de dix grands fleuves d’Europe occidentale. " Nous savons aujourd’hui que 80% des déchets plastiques présents dans les océans proviennent de la terre, explique Valérie Barbe, biologiste pour la Fondation Tara Océans. Avec 600.000 tonnes déversées chaque année, l’Europe fait figure de deuxième pire pollueur au monde, juste derrière la Chine (2,6 millions de tonnes par an, ndlr). "

La goélette scientifique "Tara" à quai dans le port du Havre. - © Tous droits réservés

Les déchets se fragmentent dans les fleuves Embarqués à bord de leur goélette depuis le mois de mai dernier, les scientifiques de la Fondation Tara Océan ont déjà jeté l’ancre dans l’estuaire de la Tamise, de l’Elbe et du Rhin. A présent, c’est à la Seine qu’ils s’attaquent en procédant à des relevés dans l’estuaire du fleuve, non loin du Havre. Et les premiers résultats de leur recherche n’ont rien de rassurant. " On a longtemps cru que les fleuves charriaient essentiellement de la pollution macro-plastique comme des sacs, des bouteilles et des emballages, explique Leila Meistertzheim, écotoxicologue. Mais il semblerait que ces déchets se fragmentent bien avant leur arrivée en mer. Pour mieux saisir l’ampleur du phénomène, nous menons donc des recherches sur les microdéchets (de 0,2 à 0,5 mm de diamètre, ndlr) et les nanodéchets, invisibles à l’œil nu. " Pour ce faire, les scientifiques procèdent à des relevés à l’embouchure des fleuves, mais aussi en amont, dans l’estuaire et le long des berges.

Les scientifiques de la Fondation Tara Océans traquent les micro-plastiques sur les berges de la Seine. - © Tous droits réservés

Ce qui est en mer, restera en mer Leur objectif est de comprendre comment ces déchets se fragmentent en cours de route. Car une fois décomposés en toutes petites particules, ils deviennent impossibles à extraire de l’eau. " On ne va pas s’amuser à nettoyer ce qui est en mer, ce n’est pas réaliste, admet Valérie Barbe. C’est comme quand on a une fuite à la salle de bains. Ce qu’il faut faire, c’est couper la fuite d’eau avant d’aller éponger. Et c’est exactement ce que nous devons faire avec la pollution plastique. Nous devons régler le problème à la source. " Les premiers résultats de la mission micro-plastique de la Fondation Tara Océans devraient être publiés en 2020 ou 2021.