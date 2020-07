Michel Wittock, bibliophile et fondateur de la bibliothèque Wittockiana, est mort

Le Musée de la Reliure de Woluwe-Saint-Pierre a perdu son créateur. Michel Wittock, ancien industriel devenu bibliophile passionné, est décédé ce lundi à l’âge de 84 ans. La bibliothèque Wittockiana n’était pas seulement l’œuvre de sa vie, mais aussi son refuge, comme l’écrit son ami Jean-Luc Outers : "Il m’était arrivé de lui demander où était sa véritable maison : celle de la rue Jules De Trooz, où il vivait avec sa femme, ou la Wittockiana, distante de quelques centaines de mètres ? Il allait à pied de l’une à l’autre, faisant le trajet quatre fois par jour comme une promenade de santé."

Héritier d’une entreprise textile familiale, Michel Wittock avait amassé plus de 3000 livres dans sa bibliothèque, dont le bâtiment conçu par l’architecte Emmanuel De Callataÿ avait ouvert ses portes en 1983 à Woluwe-Saint-Pierre. En 2010, la Fédération Wallonie-Bruxelles l’avait reconnu comme Musée de la Reliure et des Arts du livre.

Entre ses murs, on trouve des exemplaires inestimables, datant du XVIe siècle à nos jours, en passant, bien sûr, par l’Art Nouveau et l’Art Déco. "Ma collection se veut être le reflet de cinq siècles d’art, d’histoire et de culture, tout en mettant l’accent sur l’évolution du décor à travers les différents mouvements esthétiques dont l’impact fut déterminant sur les arts décoratifs en Europe occidentale", estimait l’homme qui avait commencé sa collection à seulement 10 ans.