Michel Lelièvre obtient sa libération conditionnelle

Le tribunal de l’application des peines (TAP) a accédé ce lundi à la demande de libération conditionnelle de Michel Lelièvre, assortie d’une série de conditions :

Obligation de trouver un logement

Ne pas commettre d’infraction

Donner suite aux convocations du ministère public

Collaborer au respect des conditions imposées

Poursuivre le suivi psychologique et social

Entreprendre une formation et/ou travailler

Indemniser les parties civiles

Pas d’alcool ou de stupéfiant

Ne pas rencontrer les victimes

Interdiction de se domicilier en Brabant Flamand, Hainaut, Liège et Luxembourg ainsi qu’à St Gilles, Ixelles et plusieurs rues de Bruxelles, notamment à proximité des stations de métro

Interdiction de quitter le sol belge plus de 40 jours

Interdiction de se rendre et de vivre dans le Limbourg, le Limbourg hollandais et la Rhénanie (Allemagne)

Pas de bracelet électronique

S’il respecte toutes ces conditions, Michel Lelièvre sera libéré sans bracelet électronique. Le Tribunal d’application des peines estime en effet que ce bracelet pourrait l’empêcher de se réintégrer.

Jean-François Funck, juge au TAP, a annoncé la décision du tribunal en déclarant : "Michel Lelièvre est arrivé aujourd’hui à un tournant de son incarcération". Le tribunal relativise le risque qu’il réitère des actes graves.

Il justifie notamment sa décision par le fait que Michel Lelièvre a un suivi thérapeutique qui lui a permis de comprendre sa personnalité. Il connaît moins d’épisodes dépressifs et n’a jamais cherché à contacter les victimes. Il est également suivi d’un point de vue social et certains de ses visiteurs de la prison pourraient se porter garants et le conseiller à sa sortie.

Michel Lelièvre a l’intention de débuter une formation en informatique. Les lieux où il peut résider sont réduits en raison des nombreuses restrictions géographiques. Reste la Flandre occidentale, la Flandre orientale, Anvers, Namur ou une partie de Bruxelles.

23 ans derrière les barreaux

Associé à jamais dans l’esprit de la population à Marc Dutroux, avec lequel il a collaboré pour l’enlèvement de Sabine, Laetitia, An et Eefje, l’homme a été condamné en 2004 par la cour d’assises d’Arlon à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs, enlèvement d’enfants, séquestration et trafic de drogue. Il n’a été jugé coupable ni de viols ni d’assassinats.

Il se trouve derrière les barreaux depuis 1996 et arrivera donc en fin de peine en 2021 pour les faits relatifs à l’affaire Dutroux. Il peut demander une libération conditionnelle depuis 2005.

En 2013, il avait introduit une demande de détention limitée pour pouvoir suivre une formation en menuiserie hors de la prison. Mais, face à la pression médiatique, l’association qui avait accepté de l’accueillir avait fait marche arrière. Depuis 2018, il bénéficie du droit de quitter régulièrement l’établissement pénitentiaire d’Ittre pour une durée n’excédant pas 16 heures. En septembre 2018, sa demande de surveillance électronique avait été rejetée car il avait perdu le logement dans lequel il envisageait de s’installer.

Lorsqu’une personne est condamnée à une peine ferme de plus de trois ans, elle peut accéder à une surveillance électronique si elle se trouve dans les conditions de temps d’une libération conditionnelle, c’est-à-dire avoir subi un tiers de sa peine (15 ans pour les condamnés à une peine privative de liberté de 30 ans ou de perpétuité).

Marc Dutroux, condamné à la réclusion à perpétuité avec mise à disposition du gouvernement (le TAP aujourd’hui) pendant 10 ans, ne désespère pas non plus de quitter la prison. Vu ses faibles perspectives de réinsertion sociale, ses chances de sortie sont toutefois minces. Son ex-épouse Michelle Martin, que la cour d’assises d’Arlon avait condamnée à 30 ans de prison a, elle, été libérée sous conditions en 2012.