Michel Lelièvre fixé le 30 septembre sur sa demande de libération conditionnelle

Le tribunal de l’application des peines (TAP) a examiné, mardi, la demande de Michel Lelièvre d’être placé sous surveillance électronique, voire d’être libéré sous conditions. "La décision sera rendue le 30 septembre", a indiqué à la sortie de la prison d’Ittre l’avocate de l’ancien complice de Marc Dutroux, Benjamine Bovy.

Le TAP a siégé mardi à partir de 11h30 à la prison d'Ittre, où est incarcéré Michel Lelièvre, pour examiner sa demande de quitter l'établissement pénitentiaire avec ou sans surveillance électronique.

"On a demandé que M. Lelièvre puisse bénéficier d'une surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, au choix du tribunal. A la base, nous pensions surtout à la surveillance électronique mais, en cours de débat, la question de la libération conditionnelle a été posée de manière assez insistante et donc on en a parlé", a précisé Me Bovy.

Jean Lambrecks, le papa d'Eefje, est intervenu au début de l'audience pour donner son point de vue. Devant la presse, il a regretté de ne pas avoir été regardé ni avoir reçu un mot de la part de Michel Lelièvre. Il a plaidé pour que le condamné reste enfermé jusqu'à la fin de sa peine.

Mais selon Me Bovy, son client ne pouvait de toute façon pas adresser la parole aux victimes dans le cadre de la procédure : "je crois que M. Lelièvre a tenté d’avoir l’attitude la plus respectueuse possible mais il ne sait juste pas quelle attitude adopter". "Il a un suivi psychologique depuis des années et une psychologue en particulier a réussi à le bousculer. Il est éminemment conscient de tout le trouble et de toute la peine que sa libération pourrait infliger aux victimes et à la population. Mais il est détenu depuis 23 ans. Il y a un fond de peine qui arrivera ; un jour Michel Lelièvre sortira quoi qu’il arrive", a rappelé Benjamine Bovy.

Pour les spécialistes, une sortie à fond de peine n'est pas forcément souhaitable. Michel Lelièvre n'aurait alors plus aucun compte à rendre. Une libération conditionnelle permettrait de lui imposer un cadre strict, peut-être même au-delà de la date de sa fin de peine.

Pour son avocate, le Michel Lelièvre d'aujourd'hui n'est plus celui de l'époque des faits "abominables" qu'il a commis. Il sait qu'il trouvera difficilement un emploi à sa sortie de prison mais "il a réfléchi à son plan de formation dans un objectif rationnel" et espère seulement poursuivre sa vie "sans faire de vagues", a ajouté Me Bovy.

Sa demande de surveillance électronique ou de libération sous conditions sera exécutoire uniquement le jour où il disposera effectivement d'un logement. "Il a des perspectives via des agences immobilières mais celles-ci doivent avoir la certitude qu'il pourra occuper le logement. Je ne vais pas donner de lieu précis, en tout cas ce sera loin des victimes", a assuré Benjamine Bovy.

La décision du TAP sera rendue le 30 septembre, et probablement connue dès le lendemain.