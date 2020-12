Michel Lecomte: "Ce qui fait monter l'adrénaline, même derrière un écran, ce sont les supporters sur le terrain"

La crise sanitaire a bouleversé le calendrier sportif comme jamais auparavant et changé le visage des compétitions sportives qui, pour se maintenir, ont notamment dû se passer de leur public. Une année inédite sur le plan sportif aussi et pour en parler sur le plateau de CQFD: Michel Lecomte, qui clôture 40 ans au service des Sports de la RTBF, donc 18 en tant que rédacteur en chef.

Sans public, jamais auparavant sauf l ors de matchs à huis clos

A partir du mois de mars, la pandémie provoque l'arrêt de toutes les compétitions sportives prévues dans l'année, leur report quand c'est possible. C'est le cas pour les Jeux olympiques de Tokyo ou l'Euro 2020 de football, reprogrammés en été 2021, selon des modalités encore à préciser. Autre rendez-vous incontournable de l'été: le Tour de France, déplacé en septembre et entouré de précautions drastiques.

En tennis, Wimbeldon sera le premier tournoi Grand Chelem annulé depuis la deuxième guerre mondiale. Roland Garros est lui été reporté en octobre, organisé comme l'US Open, avec un protocole très strict et sans public. Des compétitions officielles organisées sans public, cela n'était jamais arrivé, sauf lors de matchs à huis clos, faisant office de sanction sportive. Tous les sports et tous les niveaux ont été sanctionnés par cette crise qui a aussi poussé le sport, professionnel comme amateur, à se réinventer pour susbsister.

C'était vraiment une année inoubliable

"On partait pour une année exceptionnelle", commente Michel Lecomte, "avec l'Euro 2020 de football, organisé dans douze villes européennes. Dans la foulée, un peu plus tôt dans l'agenda, il y avait les Jeux Olympiques de Tokyo, le Tour de France entre les deux, et puis moi, je terminais ma carrière tranquillement dans ces conditions [...] Il a fallu se mobiliser pour proposer des alternatives. Annulations ou reports de compétitions, il a aussi fallu s'adapter à un calendrier changeant".

L'ancien présentateur de La Tribune poursuit: "C'est vrai que pour les Fédérations, les droits sportifs sont aussi le nerf de la guerre, et si les courses n'ont pas lieu, forcément ça donne droit à des dédommagements. Quand on est revenu avec les évènements sportifs, la Formule 1 en premier lieu, on est revenu avec du spectacle et les téléspectateurs étaient présents. Ca devenait difficile de les garder avec les archives et toutes les alternatives mises en place. C'était vraiment une année inoubliable".