Michel Lecomte, Adélaide Charlier, Benoit Poelvoorde…Les récipiendaires du Mérite Wallon sont connus

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie qui se déroulent cette semaine, le gouvernement wallon a remis aujourd’hui les distinctions du Mérite wallon à Namur. Parmi les récipiendaires de cette distinction honorifique qui consacre la reconnaissance par la Région Wallonne "à celles et ceux qui, par leur vie et leurs actions auront illustré la Wallonie ou contribué au mieux-être de la collectivité", on retrouve plusieurs personnalités issues de nombreux secteurs.

Du côté des entreprises, Hugues Bultot et Jose Castillo, respectivement CEO et directeur scientifique d’UniverCells, ont été faits Chevaliers du Mérite. Leur entreprise qui a pour objectif de diminuer le prix des vaccins a reçu en janvier une bourse de la part de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Christian Lange, CEO de la société Glutton dont l’une des usines vient d’ouvrir à Andenne, a été quant à lui été nommé Officier du Mérite Wallon tout comme Michel Wanty, à la tête du géant de la construction du même nom. Pierre Gobron, Maitre brasseur de la Brasserie Lupulus et créateur de la fameuse bière "La Chouffe" ainsi que Jean-Jacques Cloquet, l’un des trois CEO de Pairi-Daiza, sont tous deux également nommés Officier du Mérite Wallon.

Pour récompenser leur travail au sein de l’université de Namur, les professeurs Michel Mercier et Manfred Peters ont reçu le titre de Chevalier du Mérite et Officier du Mérite wallon.

Les sportifs à l’honneur

Côté culturel, Nadja Vilenne, galeriste à Liège, a été nommée Chevalier du Mérite tandis que Ayrton Desimpelaere, chef d’orchestre liégeois a lui reçu la Médaille du Mérite. L’acteur Benoit Poelvoorde reçoit le grade de Commandeur du Mérite Wallon, soit le plus élevé dans la hiérarchie de ces titres honorifiques remis par le gouvernement wallon depuis 2011.

Il a accueilli cette récompense avec le franc-parler et l'humour qu'on lui connaît. "Je suis extrêmement fier, car je suis wallon jusqu'au bout des ongles. Me faisant porte-parole de ma maman que j'ai vue juste avant de venir, je tiens tout de même à dire qu'il y a trop de travaux à Namur", a-t-il lancé tout sourire aux ministres présents. "Elle ne comprend rien non plus à cette passerelle blanche que vous êtes en train de construire ici devant", a-t-il ajouté, en référence à l'Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne qui doit relier Jambes au Grognon.

En ce qui concerne le sport, nos athlètes sont particulièrement mis à l’honneur. La championne du monde de triathlon Helene Vadermassen reçoit le titre de Chevalier du Mérite, la meneuse de jeu des Belgian Cats Marjorie Carpréaux est nommée Officier du Mérite au même titre que l’équipe des Watducks, récompensée pour son triomphe en Euro League de Hockey.

Elise Vanderelst récolte la Médaille du Mérite pour ses exploits en athlétisme tandis que l’ancien sélectionneur des Diables Rouges Robert Waseige, décédé il y a quelques mois, à reçu le titre de Commandeur du Mérite Wallon à titre posthume.

Dans des secteurs plus variés de la société civile, la jeune activiste de Youth 4 Climate Adelaide Charlier, très présente dans les médias pour défendre la cause de l’environnement, a été honorée avec la Médaille du Mérite wallon. La RTBF se voit aussi honorée à sa façon avec la présence du journaliste Michel Lecomte dans la liste des récipiendaires. Celui-ci reçoit le titre d’Officier du Mérite.

Enfin, Maude Michotte, récente gagnante de Koh Lanta, ou encore Jule Frerotte, ce jeune garçon de 20 ans qui avait sauvé une mère et ses deux enfants bloqués sur un passage à niveau, ont chacun reçu la Médaille du Mérite wallon.