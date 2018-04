Michael Bloomberg promet 4,5 millions de dollars pour l'accord de Paris

L'ancien maire de New York, le milliardaire et philantrope Michael Bloomberg, s'est engagé dimanche à donner 4,5 millions de dollars pour remplir les engagements des Etats-Unis envers l'accord de Paris pour le climat, que Donald Trump a décidé de quitter.

Je vais leur envoyer un chèque

"L'Amérique a pris un engagement et en tant qu'Américain, (je pense que) si le gouvernement ne le fait pas, nous avons tous une responsabilité", a dit Michael Bloomberg à la chaîne CBS.

"Je peux le faire", a ajouté le richissime homme d'affaires. "Donc oui, je vais leur envoyer un chèque pour les fonds que l'Amérique avait promis à l'organisation, comme si elle l'avait reçu de la part du gouvernement fédéral".

En juin, le président américain Donald Trump avait annoncé que les Etats-Unis allaient se retirer de l'accord historique signé par 195 pays à Paris en décembre 2015 sous l'égide de l'ONU.

Réduction de gaz à effet de serre

Quelques jours après cette annonce choc, Michael Bloomberg avait soumis aux Nations unies une lettre signée par plus de 1000 organisations, entreprises et autorités locales américaines, prêtes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Parmi les signataires, figurent les puissants Etats de New York et de Californie et des centaines d'entreprises comme les géants Apple, Google et Amazon, qui ont dénoncé le retrait des Etats-Unis comme une "grave erreur".

Michael Bloomberg, 76 ans, maire de New York de 2002 à 2013, avait aussi annoncé que sa fondation, Bloomberg Philanthropies, fournirait au bureau de l'ONU chargé du climat les 15 millions de dollars équivalant à la contribution que devaient apporter les Etats-Unis.

Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait accepter un éventue retour des Etats-Unis au sein de l'accord de Paris mais seulement si de vastes changements étaient apportés au texte.

Michael Bloomberg a dit espérer que le président change d'avis d'ici le prochain paiement attendu des Etats-Unis.

"Il est connu pour changer d'avis", a dit M. Bloomberg. "Il devrait changer d'avis et dire écoutez, il y a vraiment un problème. L'Amérique fait partie du problème. L'Amérique est (aussi) une grande partie de la solution et nous devrions intervenir pour aider le monde à stopper une catastrophe potentielle".