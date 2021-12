MH17 : début du réquisitoire dans le procès du crash du MH17

", a souligné le ministère public néerlandais en ouverture du réquisitoire sur l'affaire jugée devant le tribunal hautement sécurisé de Schiphol.

Dans le début de réquisitoire, il est fait mention du contraste qui régnait le jour du drame, le 17 juillet 2014 : à Schiphol, des voyageurs étaient en route pour rejoindre leur famille ou leur destination de vacances alors qu'à des milliers de kilomètres de là, des séparatistes se préparaient "pour un autre jour de violence".

"Un verdict pourrait apporter clarté et tranquillité d'esprit" aux proches, a déclaré le ministère public. "La vérité et le mensonge doivent être différenciés et les auteurs doivent être punis."

L'avion de Malaysia Airlines s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014, tuant les 298 personnes à bord, dont près de 200 Néerlandais, mais aussi 44 Malaisiens, 27 Australiens et 4 Belges notamment.

Quatre hommes - trois Russes et un Ukrainien - sont tenus pour responsables de la catastrophe. Il s'agit du chef rebelle Igor Girkin, de son bras droit Sergei Dubinsky, de son assistant Oleg Pulatov et du commandant de garnison Leonid Chartshenko. Seul le Russe Pulatov est représenté par des avocats. Les autres suspects n'ont pas répondu aux appels du tribunal.

Un jugement dans ce procès colossal n'est pas attendu avant le second semestre de l'année prochaine.