Mexique: un crash aérien sans aucun mort, la maîtrise ou le coup de chance?

Mardi, un avion Embraer 190 transportant 103 personnes de Durango vers Mexico City s’est écrasé durant le décollage. On déplore plusieurs blessés, dont deux graves, mais par chance, l’accident n’a fait aucun mort. Un cas rare?

Pour cet expert en aéronautique, le facteur chance est primordial. En Belgique, ce jour de chance s’est produit le 29 août 1998 lorsqu’un Airbus A340 de la Sabena a brisé une partie de son train d’atterrissage en touchant le sol. "Normalement, ce type de crash se termine par un appareil en feu. Mais cette fois, après plusieurs tête-à-queue, tout le monde en est sorti. Et l’avion a même pu être réparé."

Dans le cadre de l’analyse d’un accident d’avion, il convient de faire la distinction entre " facteur circonstanciel " et " cause principale ". Des conditions météorologiques difficiles - brouillard, orage, rendent la gestion du vol plus difficile, mais ne peuvent être considérées, sauf cas exceptionnel, comme cause probable

Le modèle de l’avion accidenté -un Embraer 190- ne peut pas non plus expliquer le crash à lui-seul: "Aujourd’hui, il n’existe plus de "mauvais avion" et les pannes techniques sont devenues minoritaires par rapport aux facteurs humains dans la genèse d’un accident.

Aeromexico, n’est pas non plus une compagnie montrée du doigt. Un de ses avion s’était déjà écrasé à l'atterrissage à Chihuahua (nord du Mexique) pour cause de mauvais temps, entraînant la mort de 32 passagers, mais c’est la seule ombre à la réputation de la compagnie.

Postposer le décollage pour mauvaises conditions météo: un devoir du pilote

En écho à la déclaration d’un passager selon laquelle il y avait une tempête et de fortes rafales, et que le commandant aurait tenté d’annuler le décollage, le pilote est catégorique: "Non seulement le commandant a le droit de refuser, mais il en a le devoir. Chaque constructeur précise les conditions limites de vol de son avion. Ce ne sont que des recommandations, mais pour voler dans le cadre de ces limites, il faut déjà être fort".

Le refus de décoller n’entraînerait d’ailleurs pas de pression de la part des compagnies aérienne. Et ce refus se traduira la plupart du temps par un simple retard. Les pressions joueraient davantage au niveau commercial, via des horaires plus contraignants pour le personnel volant.

Trop d’avions dans le ciel?

Pour ce pilote, le phénomène est plus profond. Selon lui, la question doit être posée de la croissance du secteur aérien par rapport au standard de sécurité requis. Surtout dans un contexte où, dit-il, "Les pilotes deviennent plutôt des opérateurs d’avions que des aviateurs". Ce qui signifie que dans des situations difficiles, certains pilotes peuvent être rapidement dépassés. Et ce phénomène serait mondial.

Un risque grandissant?

Dans un secteur où la probabilité d’accident est particulièrement faible, le risque de voyager dans un avion appartenant à une compagnie low-cost n’est pas nécessairement plus élevé qu’ailleurs.

Mais le pilote interrogé constate une stratégie des autorités dans la gestion des normes dans le transport aérien qui consiste à faire une séparation entre efficacité économique et sécurité aérienne alors que ces deux domaines sont intrinsèquement liés.

Entre un marché aérien régulé basé sur des contraintes de sécurité et un marché dérégulé basé sur la loi de l’offre et de la demande, l’aéronautique aurait opté pour la seconde solution. Peut-être, à la marge, au détriment de la sécurité.

On glisserait ainsi progressivement d’une gestion proactive du risque aérien vers une gestion probabiliste, celle des dommages "collatéraux acceptables ". Un calcul d’assureur. Même si, le vol aérien demeure le plus sûr de tous les moyens de transport.

Mais ce pilote tire la sonnette d’alarme: Aujourd’hui, grâce aux outils technologiques et de communication, la plupart des voyageurs cherchent à acheter leur billet d’avion au prix le plus bas. Si ce comportement est compréhensible du point de vue pécuniaire, en revanche il a pour corollaire de tirer inexorablement les normes de sécurité vers le bas. Exactement comme dans le secteur alimentaire". Un sujet de réflexion.