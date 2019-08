Mexique : les femmes dans la rue

Des milliers de femmes manifestent depuis plusieurs jours à Mexico. Elles protestent contre le viol présumé d’adolescentes par des policiers. "Ca m’inquiète que des jeunes femmes ne puissent pas aller à l’école ou rentrer chez elles d’une fête privée parce qu’elles risquent d’être violées précisément par ceux qui sont censés nous protéger", a expliqué l’une des manifestants, Melissa Ortiz, 40 ans.

Vendredi dernier, la manifestation, marchant sous le slogan "Ils ne me protègent pas, ils me violent", est devenue violente lorsque certaines manifestantes ont mis le feu à un des bureaux de la police.

La mairesse de Mexico, Claudia Sheinbaum, qualifie ces violences de "provocations", ajoutant que "la violence ne se combat pas par la violence". Elle a ensuite lancé "un appel à ceux qui luttent légitimement pour la défense des droits de l’homme afin de contribuer à créer un climat de paix."

Début août, une jeune fille de 17 ans a expliqué avoir été violée par quatre policiers dans une voiture de patrouille à Azcapotzalco, un quartier du nord de la capitale mexicaine. Le lendemain, une adolescente de 16 ans a à son tour dit avoir été violée par un policier dans un musée.

