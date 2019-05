Mexique: des biens de criminels aux enchères pour financer des programmes sociaux

Des voitures de luxe, des bijoux, de somptueuses propriétés : le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a annoncé mardi que des biens de criminels saisis par la police allaient être vendus aux enchères pour financer des programmes sociaux.

"Tout ce qui a été saisi va être donné aux communautés, en particulier aux communautés pauvres", a déclaré le président de gauche, 65 ans, qui a pris ses fonctions en décembre.

Des voitures pour 1,5 million de dollars

La première vente aux enchères aura lieu dimanche et sera dédiée aux véhicules de luxe. Elle sera organisé par l"Institut pour la restitution de ce qui a été volé au peuple", nouvellement créé, a précisé le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse.

La mise à prix pour un total de 82 véhicules est estimée à 28 millions de pesos (1,5 million de dollars), une somme qui devrait vraisemblablement être dépassée, a précisé Ricardo Rodriguez, directeur du nouvel institut. La vente aura lieu à Los Pinos, l'ancienne résidence présidentielle qu'Andres Manuel Lopez Obrador a transformée en centre culturel.

« Transformer » le Mexique rongé par la violence et la corruption

Les propriétés et bijoux saisis seront mis aux enchères ultérieurement lors de deux ventes distinctes, a ajouté M. Rodriguez.

Le président de gauche a promis pendant sa compagne de "transformer" le Mexique rongé par la violence et la corruption. Après sa prise de fonctions, il a mis en vente l'avion présidentiel et ne se déplace qu'à bord de vols commerciaux. Il n'a plus de gardes du corps et a renoncé à 60% de son salaire.

M. Lopez Obrador reste largement populaire auprès des Mexicains avides de changement après des décennies de corruption et de violences qui ont notamment provoqué la mort de plus de 250.000 personnes depuis 2006.

Mais son incapacité a enrayer le cycle de la violences suscite de plus en plus de critiques : le Mexique a connu un nouveau record d'homicides au premier trimestre, avec 8.493 meurtres recensés, selon des chiffres officiels.