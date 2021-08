Mexique : assassinat d'un procureur indigène dans l'État du Chiapas

Le bureau du procureur de l'État du Chiapas, dans le sud du Mexique, a annoncé mardi l'assassinat de son procureur chargé de la justice indigène, qui enquêtait sur des "événements violents" liés à l'émergence d'un groupe d'autodéfense local.

Gregorio Pérez Gómez a été retrouvé mort mardi soir dans sa voiture sur une avenue de la municipalité de San Cristóbal de las Casas, a indiqué le bureau du procureur du Chiapas dans un communiqué. Le procureur de la justice indigène "était chargé des enquêtes sur les événements violents survenus dans la municipalité de Pantelhó", ajoute-t-il.

Vendredi dernier, Gregorio Pérez avait participé à une réunion entre le gouvernement fédéral et celui du Chiapas à Pantelhó avec une commission de 86 communautés locales pour éclaircir les évènements survenus en juillet.

Le 7 juillet, des hommes armés étaient arrivés à la mairie de Pantelhó accompagnés de policiers blessés, après une fusillade avec un groupe adverse. Trois jours plus tard, un groupe d'autodéfense baptisé El Machete avait expliqué être à l'origine de l'affaire et affirmait vouloir "expulser les tueurs à gages, les trafiquants de drogue et le crime organisé".