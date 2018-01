Mexique: 19.000 meurtres commis par le crime organisé en 2017

Le crime organisé a commis près 19.000 meurtres au Mexique en 2017, l'année la plus violente des vingt dernières années, selon une étude révélée mardi par l'ONG mexicaine Semaforo Delictivo.S'appuyant sur des chiffres officiels, l'association a calculé que 75% des 25.339 meurtres recensés l'année dernière, soit 18.989 cas, étaient des exécutions commises par des groupes criminels. Ce chiffre représente une hausse de 55% par rapport à l'année précédente. "Ce que nous recensions dans le passé par année, nous l'avons aujourd'hui par mois" a dénoncé Santiago Roel, directeur de Semaforo Delictivo, rappelant qu'en 2006 le nombre annuel d'exécutions ne dépassait pas les 2.100 cas.

Une hausse de 554% des homicides dans un Etat de l'ouest du pays

L'Etat de Nayarit, dans l'ouest du pays, a enregistré une hausse de 554% des homicides, par rapport à l'année précédente. Les Etats de Basse-Californie du Sud (nord-ouest) et Quintana Roo (est), ont également connu une poussée de violence avec des hausses respectives de 192% et 118%. Au niveau national, le taux d'homicide pour 100.000 habitants a atteint 21 en 2017 mais les chercheurs soulignent qu'il existe 14 localités dans le pays où des taux supérieur à 100 sont enregistrés, notamment la ville côtière d'Acapulco dans l'Etat du Guerrero (sud) ou encore Los Cabos en Basse-Californie du Sud (nord-ouest). L'ONG estime que ces chiffres démontrent "l'échec total" de la politique de sécurité du gouvernement d'Enrique Peña Nieto, qui a poursuivi la stratégie menée par son prédécesseur Felipe Calderon, qui avait mobilisé en 2006 l'armée contre les cartels de drogue. L'offensive militaire de l'Etat mexicain avait permis l'arrestation de plusieurs chefs de cartels de drogue, mais elle a également abouti à fragmenter les groupes criminels et ainsi multiplier les violences dans le pays, estiment les experts.