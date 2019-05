Meurtre de Julie Van Espen: l'auteur devant la chambre du conseil, enterrement prévu le 18 mai 

Steve Baekelmans, l'homme qui a avoué le meurtre de Julie Van Espen à Anvers, passe devant la chambre du conseil ce vendredi matin.

La Chambre doit statuer sur la prolongation de sa détention préventive.

Le meurtrier de la jeune femme retrouvée morte dans le canal Albert a peu de chance de retrouver la liberté.

Des funérailles prévues pour le 18 mai à Schilde

Les obsèques de l'étudiante de 23 ans auront lieu le 18 mai prochain à Schilde, a fait savoir jeudi l'entreprise de pompes funèbres Quirijnen-Sereni. La cérémonie aura lieu à partir de 10h00 dans l'église Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen.

Un grand nombre de personnes est attendu aux obsèques de la jeune fille. Les personnes en charge de la cérémonie n'ont pas indiqué si des écrans seraient installés à l'extérieur de l'église.

Entre 1.500 et 3.000 personnes ont participé mercredi soir à une veillée le long du canal Albert à Anvers. Une marche silencieuse est également prévue dimanche prochain. Cette action visera à protester contre les violences sexuelles et à demander un traitement plus strict de ce type de crimes.

Notez aussi que des hommages à Julie van Espen auront encore lieu ce vendredi à Bruges et Courtrai.