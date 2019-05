Meurtre de Julie Van Espen : 20.000 personnes rassemblées à Anvers pour une marche silencieuse contre les violences faites aux femmes

Plus de 20.000 personnes selon la police sont rassemblées ce dimanche après-midi dans le centre-ville d'Anvers pour une marche silencieuse en mémoire de l’étudiante anversoise Julie Van Espen. Si l’événement du week-end est bien sûr l’élément déclencheur de la marche, les organisateurs veulent dénoncer plus largement les violences sexuelles et le harcèlement sexuel envers les femmes. Cette marche s’adresse aussi au monde de la justice que les organisateurs accusent d’abandonner les victimes de violences dont les violences sexuelles. La marche s'est élancée vers 14h de la Koningin Astridplein et devait parcourir une partie du centre-ville d'Anvers pour se terminer sur la Steenplein, où un moment de recueillement est prévu pour toutes les victimes de violences, parmi lesquelles Julie Van Espen, tuée le week-end dernier dans la région d'Anvers. Des premières estimations de la police avaient fait état 8.000 puis de plus de 10.000 participants.

Sur Facebook, plus de 9000 personnes avaient annoncé leur intention de se rendre sur la place Reine Astrid à quelques mètres de la gare centrale d’Anvers. 27.000 autres avaient annoncées être intéressées par les rejoindre. La marche citoyenne se veut apolitique et les organisateurs ont ainsi demandé aux politiciens qui souhaitaient la rejoindre de ne pas se présenter sous une bannière politique, ceci à deux semaines des élections.

De même, aucun cri, aucun slogan, aucun chant n’est prévu ni autorisé par les organisateurs qui insistent donc sur le volet silencieux de la marche. « Ce n’est pas l’endroit pour créer la pagaille » est-il indiqué sur l’événement Facebook.

Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, les organisateurs appellent à un soutien sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #Enough, qui veut dire « Assez » en anglais. « Assez » de ces violences faites aux femmes sera donc le seul mot d’ordre de cette marche.

Mercredi, une veillée silencieuse avait rassemblé plusieurs centaines de personnes sur le quai du canal Albert, à quelques mètres de là où le corps de Julie Van Espen a été retrouvé lundi par les enquêteurs.