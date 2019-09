Meurtre d'Alfred Gadenne: Nathan Duponcheel reconnaît la préméditation en ce premier jour de procès

Le procès de Nathan Duponcheel, 20 ans, devant la cour d'assises du Hainaut a débuté lundi à Mons. Le jeune Mouscronnois est accusé d'avoir assassiné le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, dans le cimetière de Luingne, le 11 septembre 2017. Il encourt la perpétuité. Petit à petit, le prétoire s'est rempli jusqu'à ce que la salle soit presque comble, avant l'arrivée des parties civiles, la famille Gadenne. L'accusé est entré dans la salle d'audience peu après 9h et s'est présenté à la cour.

Le procès a débuté par la lecture de l'acte d'accusation. Il y figure que Nathan Duponcheel avait bien prémédité le meurtre. En témoignent ses recherches sur internet précédant les faits, portant sur la vie carcérale, les peines en cas d'homicide et Alfred Gadenne lui-même.

"Je reconnais avoir prémédité mon acte. Je suis désolé."

L’interrogatoire a débuté peu après 10 heures, par la diffusion d'une chanson du rappeur français La Fouine, à la stupéfaction de la salle d'audience. Une chanson que Nathan Duponcheel a écouté à côté du cimetière juste avant de passer à l’acte, et qui lui fait penser à son papa. L'accusé répond ensuite aux questions du président Jean-Francois Jonckeere. "Je reconnais avoir prémédité mon acte", affirme-t-il d'emblée. Il exprime ensuite des regrets. "Je m’en veux de l’avoir fait. J’aimerais dire à la famille que je m’excuse. À la seconde où j’ai réalisé ce que j’avais fait, j’ai regretté. Je voudrais changer les choses mais c’est impossible. Je suis vraiment désolé".

"Alfred Gadenne est celui qui aurait pu faire en sorte que tout rentre dans l'ordre pour mon papa."

Nathan Duponcheel soutient depuis le début qu'il a voulu venger son père, Olivier, qui fut employé du SPF Intérieur mis à disposition de la Ville. A la fin de l'année 2014, la Ville n'avait pas voulu reconduire son contrat. Il s'est suicidé par la suite. Des motivations confirmées en ce premier jour de procès par l'avocat général: Nathan Duponcheel a déclaré à plusieurs reprises à sa famille qu'il comptait tuer le bourgmestre. À la question "Pourquoi avez-vous focalisé sur Alfred Gadenne?", l'accusé a répondu: "C’est lui qui pouvait faire en sorte que tout rentre dans l’ordre pour mon papa. C’était lui qui avait LA décision. C’est mon opinion personnelle".

En mars 2018, Nathan Duponcheel, avait brisé son bracelet électronique. "À ma sortie, je ne m’attendais pas à tout ce qui allait se passer. Il y a eu une émission à la télé sur moi. Des journalistes toquaient à ma porte pour interviewer ma famille. Je voyais des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Ça m’a fait mal. J’ai enlevé le bracelet avec un couteau avant de m’enfuir. Je voulais m’en prendre à moi-même. Certainement pas à quelqu’un d’autre. "

En début d'après-midi, la cour auditionnera les premiers témoins, la juge d'instruction Véronique Laloux et les policiers qui ont participé à l'enquête. Un collège de médecins légistes sera entendu à 17h30.

Mardi, dès 9h, la cour auditionnera le psychiatre et le psychologue qui ont procédé à l'examen mental de Nathan Duponcheel, considéré comme responsable de ses actes. Dès 10h30, la cour entendra la mère et les frères de l'accusé, ainsi que la veuve de la victime. Les familles seront entendues dès 14h, ainsi que l'actuelle bourgmestre de Mouscron et les anciens collaborateurs d'Alfred Gadenne. Des élus mouscronnois et un syndicaliste clôtureront le bal des témoins, mercredi après-midi.