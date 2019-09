Meurtre d'Alfred Gadenne: "Nathan Duponcheel avait l'intention de tuer et il avait prémédité son crime"

Quatre jours après l'ouverture du procès de Nathan Duponcheel, 20 ans, devant la cour d'assises du Hainaut à Mons, l'avocat général devant la Cour d'Assises du Hainaut, Ingrid Godart, a requis la culpabilité du jeune Mouscronnois. Il est accusé d'avoir assassiné le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, dans le cimetière de Luingne, le 11 septembre 2017. "En se servant d'un cutter, en ciblant le visage, le cou, la gorge de la victime, il est évident qu'il avait l'intention de tuer", a déclaré la magistrate du parquet général. Quant à la circonstance aggravante de préméditation, qui n'est plus contestée par l'accusée, elle ne fait aucun doute.

De plus, six mois après avoir commis "un meurtre froid et préparé dans le moindre détail", Nathan Duponcheel a été placé en détention préventive sous surveillance électronique. Après six jours, il a brisé ce bracelet et a pris la fuite, emportant un couteau. Pour l'avocat général, "son intention était à minimum de menacer ses amis, voire davantage".