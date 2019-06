Méthode Marie Kondo ou le rangement par le vide : que deviennent vos vieux vêtements ?

En janvier 2019, Netflix a lancé une série qui a fait sensation : "L'art du rangement avec Marie Kondo". Cette Japonaise a mis au point une méthode de ménage par le vide plutôt radicale. Il suffit de considérer chaque objet qui nous entoure et de ne garder que ceux qui nous "procurent de la joie". Cette méthode a entrainé une conséquence inattendue aux États-Unis : la filière du seconde main n'arrive pas à absorber l'afflux de vêtements.

Chez nous, le secteur des vêtements de seconde main n'a pas remarqué d'augmentation des dons depuis la diffusion de la série Netflix. À l'association Terre, les dons sont constants, voire en légère augmentation grâce à la multiplication des zones de collecte. Aux Petits Riens, 6.341 tonnes de textile ont été récoltées l'année passée. Plus de 85% de ces dons ont été réutilisés.

15% des vêtements sont revendus dans les 27 boutiques des Petits Riens, il s'agit de "la crème". D'autre part, 28% des textiles sont recyclés dans les filières de l'isolation et, finalement, 39% part à l'exportation.

Une augmentation dans le volume de déchets

Les Petits Riens remarquent toutefois une évolution concernant les déchets. Entre 2017 et 2018, le taux est passé de 15 à 19%. Pour Catherine Legein, directrice de la communication et du marketing, cela s'explique par une qualité en baisse : "Dans le cahier des charges de certaines grandes marques de prêt-à-porter, on peut lire que les vêtements doivent résister à quatre lavages", regrette-t-elle.

On reçoit de plus en plus de vêtement kleenex

Geneviève Godard, chargée de communication chez Terre, partage ce même constat. "Il y a de plus en plus de grandes chaines de vêtements à bas prix, ce sont des vêtements kleenex qui n’ont plus de forme après quelques lavages. Il est très difficile de donner une seconde vie à ces vêtements", concède-t-elle.

Et cette mauvaise qualité trouve notamment son origine dans les champs de coton. Les producteurs sont sollicités de plus en plus fréquemment par les grandes chaines. Une fréquence qui ne correspond pas au cycle de production. Le coton doit donc pousser de plus en plus vite. Et la qualité s'en ressent.

Au delà de la piètre qualité des vêtements de "fast-fashion", Caterine Legein rappelle qu'il n'existe pas de filière de collecte de textile à jeter. Certaines personnes apportent donc leurs vêtements dans une des 800 bulles de collecte des Petits Riens. Des vêtements abîmés, déchirés, sales, humides, qui finiront au recyclage.

Tout ne se recycle pas

Pour autant, tous les vêtements ne sont pas éligibles au recyclage. Geneviève Godard de Terre : "Il n’y a que les matières naturelles qui peuvent être recyclées : coton, lin, soie. Tout ce qui est synthétique ne peut pas être recyclé". Pour ces vêtements, il ne reste que le chemin de l'incinérateur. Un coût que doivent supporter les associations de collecte de vêtements. Souvent supérieur à celui de la collecte et du tri.