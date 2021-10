Météo : week-end pluvieux et venteux, le pays placé sous avertissement

La météo automnale va véritablement débuter ce week-end après un mois de septembre chaud, sec et ensoleillé. Un système dépressionnaire sur les îles britanniques sera à l’origine de plusieurs dépressions secondaires dont celle de ce samedi soir. Elle sera la cause d’une zone pluvieuse copieusement active et du premier coup de vent de la saison.

En milieu de nuit, le temps deviendra plus sec sur la moitié ouest et en seconde partie de nuit à l’Est à l’exception de quelques averses résiduelles en province de Luxembourg. Des nuages bas s’installeront dans la plupart des régions.

"Sur l’ensemble de l’épisode, entre vendredi et dimanche après-midi, nous attendons les cumuls en précipitations suivants, exprimés en mm ou l/m², sachant que localement, ils pourront être un peu plus élevés :

Nous serons donc temporairement soumis à un flux plus soutenu. Entre samedi soir et dimanche soir, une zone de vents plus forts traversera notre pays d’ouest en est avec des rafales atteignant de 70 à 90 km/h

Un second avertissement a été émis par l’Institut Royal Météorologique concernant le vent. Cette fois, c’est toutes les provinces qui sont concernées par la couleur jaune entre samedi soir 21 heures et dimanche soir 22 heures :

Il va nettement se renforcer sur la moitié ouest à partir de 19 heures. D’abord des rafales atteignant les 60 km/h et ensuite, entre 21 heures et minuit, les rafales pourront atteindre des valeurs de 70 km/h à 80 km/h à l’ouest de Bruxelles et 60 km/h à 75 km/h à l’est.

Dimanche matin : de la pluie et du vent dans toutes les régions

Le réveil de dimanche se fera sous la pluie et dans la grisaille. Même si l’intensité du vent sera plus faible que durant la nuit, ce dernier soufflera en rafales à 50 km/h ou 60 km/h. Le temps deviendra ensuite plus sec à l’ouest tandis que la pluie et la grisaille resteront d’actualité au Sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Un instant de répit lundi

La matinée sera calme et ensoleillée. En revanche, la masse d’air restera instable à l’arrière de la perturbation et nous aurons l’après-midi ce que l’on appelle en météorologie "un ciel de traîne". C’est-à-dire des averses qui ne se développeront pas partout, pas tout le temps et pas en même temps.

Encore plus de vent mardi ?

A l’heure d’écrire cet article, la dépression qui influencera la météo en Belgique ce mardi est très creuse selon le modèle météorologique européen. C’est-à-dire puissante. Et puisque notre pays se situera au sud de cette dernière, les rafales de vent pourraient atteindre les 90 km/h à 100 km/h. La pluie devrait cependant tomber en moindre quantité. A confirmer dans les prochains jours.