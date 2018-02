Météo : voici le retour de l'hiver

L'Institut Royal Météorologique (IRM) a émis une alerte orange pour les conditions glissantes de ce vendredi. La prudence s'impose sur la route. Le code orange concerne les provinces de Liège, Namur et Luxembourg entre 5 heures et 17 heures.

En milieu de nuit, une perturbation secondaire traversera notre pays donnant de la pluie à l’Ouest, et de la neige à l'Est. Une accumulation temporaire est déjà prévue au-dessus de 200 mètres d’altitude. Entre minuit et 10 heures du matin, 1 à 3 cm de neige pourraient temporairement s’accumuler à basse altitude tandis que 3 à 5 cm vont s’accumuler au-dessus de 400 mètre. Jusqu’à 7 cm sur le haut plateau des Fagnes.

La première semaine véritablement hivernale de la saison

A part quelques averses près du littoral samedi et quelques flocons anecdotiques sous les nombreux nuages dimanche, le temps deviendra sec et froid, très froid. Les journées de mardi et mercredi seront particulièrement lumineuses et les nuits seront glaciales. En Ardenne, les thermomètres afficheront des valeurs inférieures à -10°C. Les bonshommes de neige risquent de garder le sourire et la forme tout au long de la semaine.