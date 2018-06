Météo: une perte de 5 à 10 degrés par rapport à mercredi

Une perturbation a touché le littoral dans le courant de cette nuit. Actuellement, la zone faiblement pluvieuse s’enfonce vers le Centre du pays en donnant quelques gouttes sur son passage. Vers le milieu de la matinée, elle sera juste sur au-dessus de Bruxelles, à l’avant on aura encore quelques éclaircies en Gaume et, à l’arrière, les éclaircies reviendront à la côte. C’est donc une ligne légèrement pluvieuse qui traverse le pays assez vite.

La perturbation va continuer son chemin en se désagrégeant vers l’Est dans le courant de l’après-midi. De larges éclaircies reviendront sur toutes les régions (vers 14h ou 15h). Le ciel restera un peu plus chargé sur les cantons de l’Est. Ces éclaircies ne suffiront pas à faire grimper les températures, il fera beaucoup plus frais qu’hier ! 14° en Ardenne et de 15 à 17° ailleurs. Le vent sera sensible et viendra renforcer l’impression de fraîcheur.

Cette nuit, on pourra profiter d’un ciel largement étoilé mais il fera bien froid. Pas plus de 4 à 5° attendus sur les hauteurs et de 6 à 10° ailleurs.