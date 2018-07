Météo: une journée un peu moins belle ce vendredi, risque d'orage samedi

La matinée sera encore belle avec du soleil et quelques nuages inoffensifs sur la plupart des régions mais des nuages remontent de France et vont influencer notre météo. Peu à peu, chez nous, le ciel va devenir plus nuageux à partir de l'ouest.

Cette après-midi, les nuages vont progresser vers le centre puis l'est du pays. On conservera de belles éclaircies mais, sous un nuage plus épais, dans les provinces de Liège et de Luxembourg principalement, on pourra avoir une petite averse. Les quantités d'eau resteront faibles, on parle d'un à trois millimètres seulement, pas suffisant pour arroser les jardins et les cultures qui souffrent. Côté températures, ça restera élevé. Le plus frais pour le littoral avec 20°, 26° dans le Hainaut et sur les hauteurs, 27° à Bruxelles et jusqu'à 30° en Campine.

La soirée et la nuit seront partagées entre nuages et éclaircies avec encore quelques gouttes possibles sur l’est. Les températures nocturnes iront de 12° en Ardenne à 17° à Gand.