Météo: une journée grise

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas forcément et aujourd’hui le ciel sera résolument nuageux à couvert. Sous un nuage plus épais, nous pourrions avoir quelques gouttes de bruine. Les éclaircies seront maigres ou inexistantes et si jamais il y en a, ce sera plutôt cet après-midi ou ce soir.

Les températures varieront ce matin entre 16 et 20° et cet après-midi entre 21 et 25°.

La nuit prochaine, le temps sera calme et sec avec de nombreux nuages bas et localement un peu de brume.