Météo: une journée estivale pour terminer le printemps

Ce soir et cette nuit, on gardera un temps calme puis, vers 2h, les nuages seront de plus en plus nombreux à la mer et quelques gouttes seront possibles. Les températures iront de 11 à 14°.

Cette après-midi, on attend 21° à la mer, 22 à 23° en Ardenne, 24 à 26° ailleurs et même une pointe à 27° en Campine. Le soleil sera omniprésent. Le vent sera sensible à la mer mais les conditions météo resteront estivales.

On débute la journée sous un ciel gris sur certaines régions mais cette grisaille va se lever à partir du Sud-Est. En fin de matinée, le soleil devrait s’être imposé partout et il va rapidement faire grimper les températures.

Les températures jouent au yo-yo

Demain, changement radical de masse d’air puisqu’on va perdre près de 10° par endroit. En matinée, une faible perturbation glissera sur l’ouest et le centre du pays, apportant quelques gouttes sur son passage. Dans l’après-midi, cette zone faiblement pluvieuse se décalera vers l’Est en se disloquant, de belles éclaircies feront leur apparition sur toutes les régions mais le vent de Nord-Ouest soufflera assez fort et renforcera une impression de fraicheur déjà bien présente puisque demain, nous ne dépasserons plus les 14 à 18°.

Vendredi, on reste dans la fraicheur avec 12 à 16° seulement. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies plus ou moins larges. C’est au littoral qu’elles seront les plus belles.

Samedi, temps sec, journée lumineuse et les températures entament une légère hausse : 14 à 18°.

Dimanche, temps sec et bien ensoleillé. On gagnera encore quelques degrés avec des températures comprises entre 16 et 21°.