Météo: une journée bien ensoleillée avec des maxima proches ou supérieurs à 30 degrés

La journée de dimanche sera chaude et bien ensoleillée avec des maxima proches ou supérieurs à 30 degrés sur la plupart des régions, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses dernières prévisions.

En matinée, le ciel sera nuageux par endroits mais deviendra ensuite ensoleillé sur l'ensemble du pays. Les maxima seront de 23 degrés à la mer, 26 ou 27 degrés en Ardenne et jusqu'à 30 degrés ailleurs. Le vent sera quant à lui faible à modéré de nord­ est.

Mardi, journée la plus chaude

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima varieront de 14 à 19 degrés sous un vent faible d'est à nord­ est. Lundi sera à nouveau une journée très chaude et ensoleillée. Les maxima oscilleront entre 27 degrés à la mer et 33 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 32 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible et variable dans les terres, tandis qu'une brise de mer modérée se lèvera au littoral.

Mardi devrait être la journée la plus chaude de la semaine avec des maxima qui varieront entre 30 et 35 degrés. Par la suite, le mercure descendra quelque peu. Les maxima dans le centre seront de l'ordre de 26 ou 27 degrés mercredi et de 24 degrés jeudi.