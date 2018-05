Météo: une dernière journée mitigée avant le retour d'un franc soleil sur tout le pays

Le soleil brille partout, ce matin. Mais, au fil des heures, les nuages vont se faire de plus en plus dense sur l’Ouest. Ils précèdent une zone de pluie qui devrait toucher la côte vers 15 ou 16h. Sur le reste du pays, on gardera un temps sec. Sur l’Ardenne et la Lorraine belge, on aura également des nuages assez présents, en revanche, le temps restera lumineux toute la journée sur le Centre. Les températures seront printanières 13 à 14° en Ardenne et au littoral et 16 à 17° ailleurs. Par contre, si vous voulez en profiter il faudra vous tenir à l’abri du vent qui sera encore sensible aujourd’hui.

La zone pluvieuse traversera le pays dans le courant de la soirée puis de la nuit en s’affaiblissant. À l’arrière, le ciel se dégagera à partir de l’Ouest. Les températures iront de 4 ou 5° sur les hauteurs à 7° en Campine.