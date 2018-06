Meteo : un week-end toujours orageux sur les reliefs

La configuration météorologique reste favorable aux développements d'averses ou d'orages notamment dans le sud et l'est du pays. Une nouvelle dégradation est d'ailleurs attendue dès ce samedi après-midi.

Décidemment les jours se suivent et se ressemblent.

Sur les autres régions après une matinée fort nuageuse,les éclaircies devraient se développer avec un temps plus agréable qui finit par s'installer sur l'ouest et le centre .Le ciel deviendra même peu nuageux en fin de journée. L'ambiance reste toujours chaude pour la saison avec de 18 à 24° .Nous sommes toujours 4 à 5° au dessus des normales de saison.

Meteo :toujours un risque orageux sur les reliefs - © Tous droits réservés

Le temps des prochains jours sera très incertain.

Dimanche finalement peu dévolution. La matinée sera sèche et dans l'ensemble plutôt nuageuse. L'après-midi , les éclaircies s'élargissent sur l'ouest et le centre mais le risque d'averse augmente au sud du Sillon Sambre et Meuse.

Lundi ,les conditions météos seront médiocres avec une dégradation annoncée à partir du sud .Les précipitations prévues peuvent être modérées.

Mardi le temps sera gris et humide et surtout nettement plus frais puisque les températures repassent sous la barre des 20°.

Nous aurons de 16 à 20°.