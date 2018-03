Météo : un week-end de Pâques mitigé

La nuit prochaine, la perturbation arrivée de France se décalera vers les Pays-Bas et le ciel se dégagera progressivement. À cause de l’humidité présente dans le sillage de la perturbation, quelques bancs de brouillard pourront se former au lever du jour.

Même si le temps était souvent printanier ce jeudi et ce vendredi en début de journée, il va falloir composer avec plusieurs perturbations et des températures qui jouent au yoyo. Quand la poule de Pâques va-t-elle pouvoir pondre ses œufs ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, une perturbation traversera notre pays. À l’arrière, la journée héritera d’un temps gris et pluvieux en matinée. Le temps demeurera gris mais sera plus sec sur le Nord-Ouest. Quelques bruines à l’Est et même quelques flocons virevolteront au-dessus de 500 m d’altitude pour les nostalgiques de l’hiver. Le vent qui s’orientera au Nord-Ouest nous amène de la fraîcheur. Les températures seront de 4°C inférieures aux normales de saison. Maxima de 4°C en Ardenne, 8°C pour la capitale.

Retour de la douceur lundi

Malgré le retour des températures conformes aux normales de saison (entre 11°C et 14°C) avec le retour d’un flux venant du Sud, une perturbation glissera sur le Nord et s’affaiblira sur le centre. Le temps sera plus sec à l’Est et au Sud mais les nuages seront malgré tout prédominants.

Grande douceur mardi

Alors qu’un risque d’averse persistera sur tout le pays, l’air doux se confirme et s’affirme. Les températures seront comprises entre 14°C et 17°C et seront de 4 à 5°C au-dessus des normales de saison.