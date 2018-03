Météo: éclaircies, pluie, bruine... un week-end de Pâques en demi-teinte

Le ciel se couvrira rapidement ce vendredi après-midi et l'on attend dès 15 ou 16 heures le retour d'une zone de pluie qui va se propager à toutes les régions en fin de journée et soirée.

Un week-end de plus en plus gris

Les prévisions météo de ce week-end de Pâques - © RTBF

Ce samedi, de belles éclaircies sont à prévoir en matinée et des maxima de 8 à 12 degrés. En fin d'après-midi, le ciel deviendra plus menaçant et des averses de pluie arriveront par le sud-est en fin de journée.

Dimanche, le temps sera plus gris et frais avec de la bruine et un vent de nord-ouest modéré, maxima de 5 à 8 degrés. Lundi, plus de douceur : 9 à 12 degrés, mais de bonnes pluies à prévoir en cours de journée, toutefois la chronologie sera encore à affiner.

Quant à l'indice électricité, il sera faible au littoral, moyen ailleurs. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 heures.