Météo: un peu de pluie la nuit, avant un week-end couleur soleil

Bonne nouvelle, le week-end s’annonce plutôt ensoleillé, mais avant cela quelques averses sont possibles cette nuit sur l’ouest et le centre. Elles devraient épargner l’Ardenne et la Gaume. Nous aurons de 9 à 13°.

Samedi matin, dès la dissipation de la grisaille matinale présente par endroits, nous aurons droit à de belles périodes de soleil. L’après-midi le ciel sera parfois un peu plus nuageux entre cumulus et cirrus localement un peu plus épais. L’impression restera belle malgré un ciel parfois un peu laiteux.

Le vent d’ouest soufflera modérément avec des rafales de 20 à 40 km/h.

Nous aurons de 18 à 23°.

Dimanche, il fera beau, ensoleillé et chaud avec de 23 à 28°.