Météo: un temps plus respirable ce mardi

La bonne nouvelle pour aujourd’hui c’est que nous aurons un peu de vent. Du coup, l’air sera beaucoup plus respirable. Ce matin nous aurons des températures comprises entre 20 et 23° et cet après-midi de 21 à 28°.

Il fera un peu moins beau qu’hier. Si certains d’entre nous profiterons de belles éclaircies , d’autres devront se contenter d’un ciel temporairement plus nuageux tout à l’heure. C’est une perturbation très affaiblie par les Hautes pressions qui tente de s’infiltrer. Elle sera faible et surtout matérialisée par une densité nuageuse un rien plus importante. Toutefois, cet après-midi, le front pourrait un tout petit peu se réactiver. Le ciel sera plus chargé du centre à l’est avec un risque d’averses.

De belles éclaircies reviendront à la mer et sur l’ouest.