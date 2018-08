Météo : un temps estival ce mercredi

Aujourd'hui il fera beau et les quelques champs nuageux présents ce matin vont bien vite se désagréger pour céder la place aux éclaircies. Le temps sera très ensoleillé cet après-midi avec des températures estivales comprises entre 22 et 29°

La nuit prochaine, le ciel restera bien dégagé hormis sur l’ouest où des nuages en lien avec une perturbation arrivent.

Les minimas varieront entre 11 et 15°.

Demain une dégradation touchera les régions occidentales avec un ciel plus nuageux et de faibles pluies par intermittence. Cette petite perturbation ne devrait pas atteindre les régions du sud avant la soirée. La quantité de pluies à son passage s’annonce faible.

Au sud du Sillon Sambre et Meuse , on conservera encore des éclaircies malgré un petit risque d’ondée. Les maximas restent agréables et compris entre 25 et 28° sur la moitié sud et de 21 à 24° du littoral à la capitale.