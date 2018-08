Météo : un temps bougon ce lundi

Ce matin le temps était (est toujours localement d’ailleurs) vraiment maussade avec du vent et de la pluie et une impression plutôt automnale. Les précipitations vont cesser dans les prochaines heures sauf sur le sud et l’est où la perturbation s’attarde un peu plus longtemps. Ailleurs, le temps reste gris avec un ciel très nuageux à couvert et de temps à autre deux, trois gouttes. Les éclaircies seront rares voire inexistantes. Les maximas seront compris entre 17 et 20°.