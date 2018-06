Météo: un temps beaucoup trop frais pour la saison

Pour l’instant le ciel est dégagé partout et ce matin , nous aurons une alternance d’éclaircies et de passages nuageux.

Demain ,le temps sera quasi identique à celui d'aujourd'hui. Des éclaircies en matinée et plus de nuages l'après-midi à partir de l'est.

Nous aurons un dégradé nuageux et plus on ira vers le littoral , plus le soleil sera généreux.

Le vent devrait diminuer :voilà déjà une bonne nouvelle et les températures seront comprises entre 13 et 20°.

Pour aller voir le match des diables rouges sur les écrans ,mieux vaut prévoir un petit pull.