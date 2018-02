Météo: un dimanche glacial sous le soleil

Cet après-midi, le soleil sera donc présent dans notre ciel mais impuissant face à la masse d’air froid venue de Russie qui traverse notre pays. Le vent soufflant entre 20 et 30 km/h renforce encore la sensation de froid. Le thermomètre aura du mal à reprendre des couleurs avec des maxima de –1 à –3 degrés sur l’est, 1 dans le centre et à la mer.

La carte ci-dessus indique les températures maximales prévues cet après-midi sous abri et les températures ressenties par le corps suite à l'effet éolien.

Cette nuit le ciel restera pratiquement dégagé avec un froid qui va s’accentuer jusqu’à – 10 degrés en Ardenne.

Demain, quelques nuages nous accompagneront, ils seront plus nombreux l'après-midi sur le sud et l'est. Sous les nuages suffisamment épais, quelques flocons seront possibles. Le temps restera glacial et venteux.

C’est d'ailleurs entre lundi et jeudi qu’il faut s’attendre aux températures les plus basses. L’après-midi elles seront situées entre -5 et 1 degrés selon les régions avec un ressenti entre -5 et – 10 degrés.