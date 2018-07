Météo: un dimanche chaud et ensoleillé, risque d'orages localisés en Ardenne

Dimanche, le temps sera toujours chaud et ensoleillé avec un risque d'une averse orageuse, surtout en Ardenne, communique l'IRM dimanche.

La journée de dimanche débutera sous le soleil. Ensuite, quelques nuages cumuliformes se développeront et pourraient même conduire à une averse localisée en Ardenne. Ailleurs, le temps restera sec. Les maxima seront proches des 24 ou 25 degrés à la côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et compris entre 27 et 30 degrés dans les autres régions.

Lundi, il fera chaud et ensoleillé. Mais le temps devrait se dégrader en fin de journée avec un risque d'orages. Maxima de 25 à 30 degrés.

Mardi, une perturbation devrait traverser nos régions d'ouest en est. Les précipitations seront une nouvelle fois distribuées inégalement. Quelques périodes de pluie ou des averses, éventuellement ponctuées d'un orage, sont attendues. Il fera un peu moins chaud avec des températures maximales qui atteindront néanmoins encore les 25 ou 26 degrés dans l'est.