Météo: Sea, sun and sun

Le temps est estival ce week-end, une vraie météo d’été indien.

Ce samedi après-midi, le temps d'arrière saison sera encore chaud et ensoleillé. Les maximas atteindront 21 ou 22 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 25 ou 26 degrés dans de nombreuses régions. Le vent sera modéré de sud à sud-est, selon les prévisions de l'IRM.

Demain dimanche, le ciel ensoleillé verra quelques bancs de nuages élevés revenir progressivement à partir de l'ouest en cours de journée. Dans la région côtière, ces bancs nuageux s'épaissiront l'après-midi, mais le temps restera probablement sec jusqu'en soirée. Il fera toujours assez chaud avec des maxima de 19 à 26 degrés.

La mer, qu'on voit danser

Ces belles températures sont l'occasion pour beaucoup de plaisanciers d’un jour de se presser à la mer. A Ostende, ce père de famille, originaire de Quaregnon compte bien en profiter: " Il fait beau, c’est agréable. On ne se croirait pas en automne, c’est vraiment comme une journée d’été. Au programme aujourd’hui détente, pétanque, plage, les enfants vont aller un peu dans l’eau. C’est super, on n’a jamais eu du temps comme ça. A cette période, c’est incroyable. Aujourd’hui j’ai ressorti mon short. J’ai quand même mis ma veste ce matin parce qu’il faisait frais. Mais là, je vais l’enlever et me mettre torse nu pour profiter un peu du soleil. "

Un conseil, profitez de ce week-end estival, lundi, la pluie est annoncée.