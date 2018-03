Météo: quelques éclaircies samedi et risque de pluies intenses dimanche matin

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour samedi de nouvelles pluies ou averses qui remonteront depuis la France et traverseront le pays l'après-midi. Un vent modéré de sud propulsera les températures entre 11° et 16°.

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, après une accalmie temporaire en début de nuit, une nouvelle zone de pluie se propagera. Nuages bas et brouillards pourront réduire la visibilité en Ardenne. Les températures redescendront entre 5° et 9°.

En fin de nuit et dimanche matin, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des pluies pouvant localement être intenses et accompagnées d'orage. Par endroits, des cumuls de précipitations entre 15 et 20 l/m² en 6h seront possibles. La douceur se maintiendra cependant (10° à 15°).

L'avertissement vaut pour la période comprise entre 5h00 et 15h00 dimanche 11 mars sur toutes les régions du pays.

Après une courte accalmie lundi matin, de nouvelles pluies traverseront le pays en première partie de semaine. On constatera un léger déclin de la douceur (7° à 12°).