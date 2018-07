Météo: quel temps va-t-il faire pour le match des Diables rouges ce mardi soir?

Le ciel restera nuageux à très nuageux durant l’après-midi, seule la Gaume pourrait bénéficier de quelques belles éclaircies. Les maximas seront en baisse et souvent atteints en fin de journée avec 19 ou 20 degrés dans le centre du territoire, pas plus de 15-16 degrés sur les hauteurs ardennaises. Le temps rester globalement sec mais quelques gouttes de pluie sont éventuellement possibles sur le nord-est du territoire, du côté de la Campine.

C’est un changement de temps temporaire qui se profile pour aujourd’hui. Le ciel restera nuageux durant une bonne partie de la journée et quelques bruines seront observées par endroit ce matin. Le mercure ne dépassera pas 16-17 degrés dans le centre du pays, 12 à 14 degrés sur l’Ardenne en matinée.

Le soleil brillera à nouveau en fin de semaine

Demain, mercredi, nous débuterons la journée avec de belles sur une bonne moitié ouest du territoire, le ciel sera plus nuageux sur l’est du pays. Le temps restera sec et évoluera peu durant l’après-midi avec de larges éclaircies sur une bonne partie du territoire, quelques nuages inoffensifs et quelques gouttes attendues le long de la frontière allemande. Les maximas repartiront à la hausse : 20 au littoral, 24-25 dans le centre du pays.

Le temps s’annonce plutôt agréable jeudi avec toutefois des nuages sur le nord du pays. Le soleil brillera plus nettement vendredi et samedi.