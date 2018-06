Météo pour ce week-end: du soleil et de la chaleur

Samedi sera la journée la plus chaude de la semaine. Les températures vont monter sous l'effet d'un soleil radieux : entre 24° à la mer et 30° à l'intérieur du pays (ça pourrait localement monter jusqu'à 31°). Il s'agit-là des températures attendues sous abris. Mais n'oubliez pas de vous protéger quand même (chapeau, t-shirt, crème solaire,...) et de bien vous hydrater.

Dimanche, on entamera le mois de juillet comme on a terminé le mois de juin : sous le soleil. Les températures vont légèrement baisser, mais on parlera toujours de chaleur: de 24 à 29°.

Lundi, ces conditions anticycloniques, chaudes et ensoleillées, devraient se maintenir. On attend encore 23 à 27° au mieux du jour.

Notez que ce week-end et lundi, le vent de secteur est sera présent ce qui permettra un brassage de l'air et donc la dispersion des polluants. La qualité de l'air restera néanmoins à surveiller pour les personnes les plus fragiles ou les plus sensibles.