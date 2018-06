Météo pour ce week-end: du soleil et de fortes chaleurs

Samedi sera la journée la plus chaude de la semaine. Les températures vont monter sous l'effet d'un soleil radieux : entre 24° à la mer et 30° à l'intérieur du pays (ça pourrait localement monter jusqu'à 31°). Il s'agit-là des températures attendues sous abris. Mais n'oubliez pas de vous protéger quand même (chapeau, t-shirt, crème solaire,...) et de bien vous hydrater.

Dimanche, on entamera le mois de juillet comme on a terminé le mois de juin : sous le soleil. Les températures vont légèrement baisser, mais on parlera toujours de chaleur: de 24 à 29°.

Lundi, ces conditions anticycloniques, chaudes et ensoleillées, devraient se maintenir. On attend encore 23 à 27° au mieux du jour.

L'Institut Royal Météorologique (IRM) lance donc sur son site internet un "avertissement chaleur" pour l'ensemble du pays. "L’IRM émet un avertissement forte chaleur lorsqu'une période de chaleur intense est prévue tant de jour que de nuit pour une durée minimale de 1 à 3 jours", précise l'Institut sur son site internet.

Notez que ce week-end et lundi, le vent de secteur est sera présent ce qui permettra un brassage de l'air et donc la dispersion des polluants. La qualité de l'air restera néanmoins à surveiller pour les personnes les plus fragiles ou les plus sensibles.