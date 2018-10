Météo: pluies intenses et de la neige pouvant tenir au sol sur le sud du pays ce mardi

Cette nuit, l'IRM prévoit des pluies de plus en plus intenses à partir de l'est. Les minima seront compris entre 1 et 5 degrés dans l'intérieur des terres et seront voisins de 6 ou 7 degrés dans la région côtière. Mardi-matin, de la neige fondante n'est pas exclus sur le centre du pays.

La journée de mardi, le ciel restera couvert avec des pluies continues et soutenues, conduisant à des cumuls de précipitations importants en beaucoup d'endroits. Sur une partie des provinces situées au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations prendront temporairement un caractère hivernal avec de la neige fondante, voire de la neige pouvant tenir au sol pendant plusieurs heures.

de 0 à 2 cm sur l'est de la province du Hainaut;

de 0 à 3 cm sur le sud de la province de Liège;

de 0 à 3 cm sur la province de Namur;

de 0 à 6 cm sur la province de Luxembourg.

Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés en Ardenne, et entre 8 et 11 degrés ailleurs.

En soirée et la nuit, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir du sud. Les minima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 5 ou 6 degrés à la côte.

Mercredi commencera sous un temps sec avec quelques éclaircies et des voiles d'altitude. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus nuageux avec un risque de quelques faibles pluies à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans l'extrême nord du pays.