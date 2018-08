Météo : patience les éclaircies arrivent ...

La météo est en demi teinte aujourd'hui, grise ce matin virant un peu plus au bleu tout à l'heure.

Ce matin, le ciel est nuageux avec localement deux trois gouttes. C’est une petite perturbation qui transite par la Belgique, mais elle devrait quitter le territoire dans le courant de la matinée.

A l’arrière les éclaircies vont se dessiner puis se propager à partir du littoral.

Nous aurons cet après-midi un dégradé nuageux. Plus on ira vers le littoral plus il fera beau et plus on ira vers l’est, plus les nuages seront nombreux.

Il fera encore un peu frais avec de 15 à 20°.