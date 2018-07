Météo : pas de vraie drache nationale pour ce 21 juillet

Ce samedi 21 juillet, on pouvait espérer une bonne pluie pour arroser nos jardins et les terres agricoles. A priori, les quelques averses attendues ne seront pas suffisantes pour pallier aux problèmes de sécheresse. Néanmoins , elles auront le mérite de rafraîchir un tout petit peu l’atmosphère.

Ces quelques averses peuvent toujours éclater ce soir et cette nuit surtout en province de Liège et du Luxembourg ou le long de la frontière française. Elles ne sont pas exclues ailleurs.

En général les pluies resteront faibles et éparses et très localement, nous pouvons avoir un orage plus sérieux.

En fin de nuit, de la brume pourrait se former là où il aura plu.