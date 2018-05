Le soleil dominera largement ce vendredi. Cette après-midi, quelques nuages vont bourgeonner mais ils resteront sans conséquences. On se retrouve à nouveau dans de l’air plus doux aujourd’hui. Au mieux du jour, on attend 17-18° à la mer et sur les hauteurs et de 19 à 21° ailleurs.

Une zone de pluie nous occupera une partie du week-end

Météo: on termine la semaine avec une belle journée - © Tous droits réservés

Demain, la matinée sera encore belle puis le ciel deviendra de plus en plus nuageux à partir du littoral annonçant l’arrivée d’une zone de pluie qui nous touchera dans l’après-midi. Elle s’enfoncera peu à peu à l’intérieur du pays touchant l’Est en fin de journée. Les températures resteront agréables : 18° à la mer, 23° à Bruxelles et 25° en Campine.

La nuit de samedi à dimanche sera pluvieuse, surtout sur l’Ouest. Les minima iront de 9 à 12°.

Dimanche matin, cette zone de mauvais temps va s’attarder chez nous ce qui nous donnera un temps gris et souvent pluvieux. Dans la journée, les averses commenceront à se décaler vers l’Allemagne. On retrouvera peu à peu un temps sec à partir de l’Ouest et même quelques éclaircies. Il fera nettement plus frais puisqu’on ne dépassera plus les 10 à 15°.