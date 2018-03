Météo: nouvelle offensive hivernale ce week-end

Nous nous étions à peine habitués à un petit redoux ces derniers jours et voilà que nous allons devoir ressortir nos pulls, anorak et autre panoplie hivernale : les modèles météos s’accordent et annoncent le retour de l’hiver ce week-end.

La situation est tout-à-fait normale, en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Le mois de mars réserve souvent ce genre de surprises en passant constamment de la douceur au froid.