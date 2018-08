Météo: les nuages laisseront place au soleil, le temps restera sec

Les nuages arrivés cette nuit au littoral continuent leur avancée vers les régions de l’Est. Une matinée assez nuageuse sur l’Ouest et le Centre (voire brumeuse, ce matin) et un soleil plus généreux au Sud Est. Le temps reste sec partout.

Vers la mi-journée, on aura toujours un ciel chargé du littoral au Sillon Sambre et Meuse. L’est conservera ses larges éclaircies. La couche nuageuse va tout de même se morceler peu à peu mais il faudra attendre en fin d’après-midi pour avoir des éclaircies plus larges sur l’Ouest et le Centre. Côté températures, on est légèrement au-dessus des normes de saison : 21 à 22°C en Ardenne et à la mer, 23°C à Bruxelles et 24°C ailleurs.

Le temps restera sec cette nuit mais la couche nuageuse va se reformer à partir de l’Ouest. On aura à nouveau des bancs de brouillard sur le relief en fin de nuit. De 11 en Ardenne à 16° en Campine pour les minimas.

Demain matin, on débutera la semaine avec un ciel bien couvert et un risque de fine pluie sur l’Ouest et le Centre. Cette zone faiblement pluvieuse va progresser vers l’Est dans le courant de la journée. Le risque d’averse sera plus faible mais toujours présent dans l’après-midi. On pourra espérer une éclaircie très timide en fin de journée. On attend 21 à 24°C sous un vent d’Ouest qui sera bien présent toute la journée.