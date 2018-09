Météo: le soleil laissera place à la grisaille lundi avant de revenir en force mardi

L'atmosphère sera douce sous un ciel partiellement nuageux dimanche après-midi selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le nord et le nord-ouest du pays devront toutefois supporter davantage de nuages mais le temps restera sec. Il fera entre 20 et 24°, sous un vent faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

A la fin de la nuit entre dimanche et lundi, la nébulosité augmentera dans le nord-ouest du pays. De la brume risquera de se former. Les minima seront compris ente 9° en Hautes-Fagnes et 15° à la mer, où le vent sera modéré de direction sud-ouest à ouest. A l'intérieur des terres, le vent sera faible et variable, ou de secteur sud-ouest.

Lundi, une éventuelle grisaille matinale accueillera les travailleurs. La nébulosité sera ensuite variable, sous un temps généralement sec. Les éclaircies devraient être plus larges en Ardenne. Le thermomètre affichera 19° au littoral et 23° en Campine.

Mardi, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées et quelques voiles d'altitude. Les températures augmenteront, avec 21° en Hautes-Fagnes et 25° en Lorraine belge.

Le soleil subsistera mercredi bien que l'arrivée d'une zone nuageuse sur l'ouest risquera de laisser tomber quelques gouttes sur la Côte.